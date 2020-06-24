Аким Костанайской области заболел коронавирусом

Он продолжит работать в дистанционном режиме.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме, - написал он.

Он просит жителей области соблюдать все меры безопасности.

В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!, - написал Архимед Мухамбетов.

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