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Аким Костанайской области заболел коронавирусом

Он продолжит работать в дистанционном режиме.

Фото : inbusiness.kz24 июня 2020, 14:43

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме, - написал он.

Он просит жителей области соблюдать все меры безопасности.

В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!, - написал Архимед Мухамбетов.

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Құрметті қостанайлықтар! Барлық сақтық шараларына қарамастан, менің COVID-19-ға тапсырған сынағым оң нәтиже көрсетті. Осыған байланысты мен оқшаулануға кетемін және қашықтан жұмысымды жалғастырамын. Облыс тұрғындарынан барлық қауіпсіздік шараларын сақтауды сұраймын. Тағы да жерлестерімізді аймақ аумағында енгізілетін шектеу шараларын сақтауға зор жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Баршаңызға зор денсаулық және амандық тілеймін! Өзіңізді күтіңіз! ___________________________ Уважаемые костанайцы! Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме. Прошу жителей нашей области соблюдать все меры безопасности. В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!

Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov) 24 Июн 2020 в 1:31 PDT


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