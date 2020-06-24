На 20% возросло число случаев домашнего насилия во время карантина в Казахстане
С начала пандемии вынесено почти 37 тысяч защитных предписаний и более 5 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
Фото : news.nestia.com24 июня 2020, 14:55
На 20% возросло число случаев домашнего насилия во время карантина в Казахстане. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.
Эта мировая проблема с каждым годом актуализируется и в нашем обществе. С начала эпидемии и введения жестких карантинных мер кривая статистики домашнего насилия сделала 20% скачок вверх. Конечно, это не может нас не беспокоить, тем более тема домашнего насилия вызывает широкий общественный резонанс, - сказала Аида Балаева во время круглого стола по обсуждению темы бытового насилия.
Она отметила, что решением этого вопроса занимается на системной основе государство. К примеру, для обеспечения безопасности жертв семейных дебоширов с начала пандемии вынесено почти 37 тысяч защитных предписаний и более 5 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
Понятно, что здесь только правовых мер недостаточно, нужна системная общественная работа и всеобщие усилия НПО, экспертного сообщества, профессиональных психологов, группы поддержки и всех, кому не безразлично чужое семейное счастье. У нас их в стране немало, и многие не только активно занимаются и оказывают поддержку жертвам бытового насилия, но и выходят с реальными предложениями по их улучшению, - добавила глава МИОР.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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