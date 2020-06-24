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Казахстанка объявила о дате своего второго боя в UFC

Соперницей станет 31-летняя американка.

Фото : Instagram24 июня 2020, 15:37

Казахстанская спортсменка, выступающая в UFC, Мария Агапова объявила дату своего второго боя и назвала имя соперницы, передает zakon.kz.

Наша соотечественница ярко дебютировала в UFC 14 июня, в основном карде турнира UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) победив в первом раунде американку Ханну Чиферс. И уже совсем скоро, как выяснилось, состоится второй бой казахстанки в UFC.

Подписала контракт на новый бой. 22 августа мы порадуем вас красочным боем, - подписала Мария Агапова афишу боя с американкой Шаной Добсон на турнире серии UDC Fight Night.

О будущей сопернице Агаповой известно, что 31-летняя американка провела 7 боев в ММА, из которых она выиграла 3, в 4-х потерпела поражения.


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