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О состоянии Нурсултана Назарбаева рассказал его пресс-секретарь

Он чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции.

Фото : сайт Первого Президента РК24 июня 2020, 15:59

Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай поделился информацией о состоянии его здоровья, передает zakon.kz.

В эти дни поступило много запросов от СМИ касательно здоровья Елбасы. Хочу сообщить, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции, - написал в Твиттере Укибай.

При этом он отметил, что, "к сожалению, Первый Президент Казахстана не смог принять участие в Параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако Елбасы посмотрел трансляцию Парада в прямом эфире".

18 июня стало известно, что у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус. Но поводов для беспокойства нет.


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