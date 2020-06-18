У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, сообщает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно. https://t.co/G6zH75j3E1 pic.twitter.com/KMkYwOob4h

В Казахстане коронавирусом заразились министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру Аскару Мамину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, министру экологии Магзуму Мирзагалиеву, министру финансов Ерулану Жамаубаеву пришлось уйти на самоизоляцию. Все они сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

Состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию.