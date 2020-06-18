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У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Он продолжает работать дистанционно.

Фото : сайт Елбасы18 июня 2020, 12:58

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, сообщает zakon.kz.

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.


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