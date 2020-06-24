Общественники предлагают выселять семейных дебоширов

В пример привели случай в Кызылорде, когда муж, избив свою супругу на глазах детей, помочился на нее.

Нужно внести в закон право полицейским на отселение семейных дебоширов и внести уголовное преследование за нарушение защитного предписания, заявила в ходе онлайн круглого стола президент общественного фонда #НеМолчиkz Дина Тансари, передает корреспондент zakon.kz.

Кризисные центры нужны, но то как сейчас ведется там работа, это вредительство стране. Матери приходят в центр за помощью, а сталкиваются со строгой дисциплиной, казарменным условиям проживания. Некоторые наши подзащитные называют кризисные центры колониями и режимным объектом. Почему? Потому что у них нет выбора. Закон не подразумевает выселять агрессора, — сказала Тансари.

В результате, по ее словам, мужчина остается в совместном жилье, а женщина с детьми вынуждена скрываться и терпеть массу проблем.

Согласитесь вы пойти в кризисный центр, жить там по 10 человек в комнате, спать по расписанию, сожительствовать в группе с чужими детьми и женщинами, кушать, что приготовят, тогда как у вас своя квартира и постель? Многие женщины не выдерживают таких условий и возвращаются к своим мужьям-агрессорам. Нужно внести уголовную ответственность за нарушения защитного предписания. Это не должна быть просто бумажка, — отмечает правозащитник.

Однако на сегодняшний день это просто бумажка, так как, по информации главы общественного фонда, семейные дебоширы просто расписываются за два месяца или за год в журналах и отчетах, что с ним якобы провели профбеседу в полиции.

Такой документ в Америке настоящая катастрофа для мужчины. Он ни за что не нарушит требований, потому что это уголовная ответственность до 5 лет тюрьмы. У нас такой документ – дискредитация полиции в первую очередь, потому что для агрессора это просто бумажка. 30 016 защитных предписаний было выписано полицией за три месяца и что это дает? И кого это остановит? Мы позволяем избивать мать на глазах детей. Что остается от детской психики и кем они вырастут после этого? Вот один пример из Кызылорды. Муж избил мать четверых детей и в конце помочился на глазах детей на нее. Дети это видели. Дети должны расти с отцом и мужем, но с любящим, а не потенциальным убийцей. Это уже не отец, а преступник. Нужно внести в закон право полицейским на немедленное отселение агрессоров. Не должна женщина убегать из дома и искать кризисные центры, — рассказала Тансари.

Она добавила, что, согласно статистики МВД РК, 46 901 обращений поступили в полицию за четыре месяца 2020 года.

В суд поступило около 8 тыс. дел. Из них 4 тыс. примирилось. У нас всего 10 % агрессоров наказаны. Женщины вынуждены терпеть насилие, забирают заявления, а через 3 часа профилактической беседы агрессор возвращается домой. В итоге у нее есть все шансы быть искалеченной и убитой, — заключила Дина Тансари.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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