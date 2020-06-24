В СКО усилят карантин на выходные

В Петропавловске будет введен строгий карантин.

В Северо-Казахстанской области введут временные ограничительные меры, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санврач региона.

В выходные дни, с 00.00 часов 27 июня до 00.00 часов 29 июня, вводится временное усиление ограничительных мер.

В рамках ограничений жители Северо-Казахстанской области должны:

1) ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;

2) не проводить семейные мероприятия по месту проживания;

3) ограничить передвижение как по области, так и внутри населенных пунктов, пешком и на личном транспорте, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно;

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;

В Петропавловске будет временно приостановлена работа следующих объектов:

- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома, торговые сети (супермаркеты, гипермаркеты)

- бизнес-центры;

- автомобильные, вещевые рынки, рынки продовольственных и непродовольственных товаров;

- салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг;

- общественные бани, банные комплексы, сауны;

- центры обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами);

- объекты общественного питания (за исключением доставки товара);

- объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);

- пляжи;

- образовательные центры, кружки;

- объекты религиозного поклонения;

- спортивные объекты, объекты культуры;

Также не будет работать общественный транспорт.

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