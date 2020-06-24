В СКО усилят карантин на выходные
В Петропавловске будет введен строгий карантин.
В Северо-Казахстанской области введут временные ограничительные меры, передает zakon.kz.
Соответствующее постановление подписал главный санврач региона.
В выходные дни, с 00.00 часов 27 июня до 00.00 часов 29 июня, вводится временное усиление ограничительных мер.
В рамках ограничений жители Северо-Казахстанской области должны:
1) ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;
2) не проводить семейные мероприятия по месту проживания;
3) ограничить передвижение как по области, так и внутри населенных пунктов, пешком и на личном транспорте, за исключением следующих случаев:
- передвижения от места жительства до места работы и обратно;
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;
- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;
В Петропавловске будет временно приостановлена работа следующих объектов:
- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома, торговые сети (супермаркеты, гипермаркеты)
- бизнес-центры;
- автомобильные, вещевые рынки, рынки продовольственных и непродовольственных товаров;
- салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг;
- общественные бани, банные комплексы, сауны;
- центры обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами);
- объекты общественного питания (за исключением доставки товара);
- объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);
- пляжи;
- образовательные центры, кружки;
- объекты религиозного поклонения;
- спортивные объекты, объекты культуры;
Также не будет работать общественный транспорт.
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