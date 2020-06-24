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О пожизненных последствиях коронавируса рассказали врачи

Специалисты выявили большое число случаев, когда полностью излечившиеся от коронавируса люди среднего возраста страдали от нетрудоспособности и хронической усталости.

Фото : Global Look Press24 июня 2020, 17:58

По данным специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, излечение от коронавируса не гарантирует полного восстановления организма. Последствия от КВИ могут проявляться долгое время и даже всю жизнь, передает zakon.kz со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам главы британского центра по восстановлению от CoViD-19 доктора Хилари Флойда, специалисты выявили большое число случаев, когда полностью излечившиеся от коронавируса люди среднего возраста страдали от нетрудоспособности и хронической усталости. Также, у этой группы людей повышенный шанс развития болезни Альцгеймера.

По статистике британской службы здравоохранения, у каждого третьего переболевшего КВИ имеется повышенный риск развития фиброза легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. Около 70% переболевших коронавирусом могут приобрести бредовое расстройство. А у 10% переболевших британцев выявляли острое поражение сердца.

А профессор Питер Опеншоу отметил, что в большинстве случаев можно говорить о полном восстановлении здоровья после коронавируса. Но в среднем на это потребуется около года, даже если активная фаза болезни уже отступила и нет никаких симптомов.


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