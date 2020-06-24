США увеличили добычу нефти
Еженедельный показатель добычи сырья вырос впервые за 11 недель.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 июня, выросла на 0,5 млн в сутки и составила 11 млн баррелей, передает zakon.kz со ссылкой на еженедельный обзор управления энергетической информации минэнерго страны.
Еженедельный показатель добычи сырья вырос впервые за 11 недель. До того он снижался с начала апреля. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США снизилась на 10,6% и составила 10,95 млн баррелей в сутки.
Более точные данные о добыче ведомство сообщит в ежемесячном отчете с разницей почти в два месяца. Точный показатель за апрель станет известен позднее в июне.
6 июня страны — участницы ОПЕК+ единогласно продлили текущий договор о сокращении нефтедобычи до конца июля.
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