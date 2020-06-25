Владельцам машин, поврежденных фонтаном воды в Алматы, возместят ущерб
Всего в Алматы более 1200 км теплотрассы, более 60% труб уже изношены и нуждаются в замене.
Фото : Instagram/kris_p_almaty25 июня 2020, 01:34
Представители теплоэнергокомплекса Алматы, ответственные за участок, где прорвало теплотрассу, пообещали компенсировать ущерб хозяевам поврежденным авто, передает zakon.kz.
Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", сейчас ведутся работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Всего в Алматы более 1200 км теплотрассы, более 60% труб уже изношены и нуждаются в замене.
Всем владельцам машин будет выплачен ущерб. После того, как комиссия, которая проработает и установит сумму ущерба. И выплачены эти суммы будут в установленном законом порядке, - сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин.
Такие проверки прочности труб будут проводиться и на других участках, о чем заранее сообщат через СМИ и соцсети.
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