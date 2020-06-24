В Алматы из-под асфальта забил фонтан горячей воды

Во время испытаний произошел порыв теплотрассы, жертв и пострадавших нет.

Около 5 часов утра 24 июня на территории Бостандыкского района Алматы в процессе плановых гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл порыв теплотрассы с выбросом поверхность воды на пересечении улиц Гагарина и Ходжанова, передает zakon.kz.





Несмотря на оперативное реагирование контролирующих ситуацию специалистов ТОО "Алматинские тепловые сети", немедленно прервавших испытания, повреждено 5 припаркованных рядом с перекрёстком автомобилей и светофор. К счастью, жертв и пострадавших нет, - рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

По предварительным данным, причина порыва - изношенность трубы диаметра 800 миллиметров, эксплуатируемой более 35 лет (с 1985 года).

Сейчас на месте порыва ведутся работы по устранению последствий произошедшего. Ущерб владельцам поврежденных авто будет компенсирован в установленном законом порядке, - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в период с 22 июня до 10 июля с 3-х до 7-ми часов утра на территориях восьми районов Алматы будут проходить испытания тепловых сетей.

Жителям и гостям мегаполиса рекомендовалось воздержаться от парковки автомобилей в названных местах их проведения.

ТОО "Алматинские тепловые сети" ещё раз напоминают, что при возникновении подобных внештатных ситуаций, где не исключён выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия, не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: +7 (727) 378-06-65 или 109.

Подготовил Альберт Ахметов

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