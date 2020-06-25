Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента, отметил адвокат.

Эльман Пашаев - адвокат актера Михаила Ефремова - озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пашаева, он "больше не будет ни за кем бегать", и сколько суд назначит, столько потерпевшие получат.

Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае - 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента, - отметил Пашаев.

Он отметил, что сам Ефремов был готов дать больше.

15 июня стало известно, что семья Захарова отказалась принимать предложенную актером компенсацию и его извинения. Пашаев тогда заявлял, что родственники якобы рассчитывают на более высокую сумму.

Позднее адвокат потерпевших Александр Добровинский опубликовал скриншоты переписки с семьей погибшего. В ней родственники указывали, что не желают принимать помощь от Ефремова и "никакого мирного урегулирования быть не может", семья намерена добиваться справедливого наказания для актера.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

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