520 новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане
Прирост составил 2,8%.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Прирост составил 2,8%.
Всего в стране выявлено 19285 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11882 человек. Летальных случаев - 136.
В разрезе регионов:
Атырауской области - 20 (1,3%)
Карагандинской области - 41 (2,1%)
городе Нур-Султан - 62 (1,8%)
Восточно-Казахстанской области - 48 (9,5%)
Алматинской области - 10 (1,6%)
городе Шымкент - 42 (3,0%)
Западно-Казахстанской области - 46 (3,8%)
Туркестанской области - 41 (6,3%)
Северо-Казахстанской области - 16 (5,9%)
городе Алматы - 60 (1,7%)
Актюбинской области - 22 (3,3%)
Жамбылской области - 11 (1,8%)
Акмолинской области - 23 (6,3%)
Мангистауской области - 7 (1,6%)
Кызылординской области - 12 (2,1%)
Павлодарской области - 33 (6,2%)
Костанайской области - 26 (7,0%)
Выписан по выздоровлению 368 человек
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