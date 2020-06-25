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Львицу на улице сняли на видео в Мангистауской области

В полиции выясняют, откуда она сбежала.

Фото : Pixabay25 июня 2020, 10:02

Очевидцы сняли на видео гулявшую в Мангистауской области львицу, передает zakon.kz.

Авторы видео предположили, что она могла сбежать из зоопарка. Мужчины предупреждали всех находящихся рядом людей быть осторожнее.

В ДП Мангистауской области сообщили, что сообщение о львице на улицах пригородного поселка Акшукура поступило 25 июня около 05:30 утра.

Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента, природоохранная полиция УМПС Департамента полиции и сотрудники батальона патрульной полиции. Львица была поймана. Здорова, - сообщили в ДП.

Полицейские выясняют, откуда появилось животное.


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