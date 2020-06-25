О работе скорой помощи Алматы во время эпидемии рассказал Надыров

Врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки.

В Алматы резко увеличилось количество обращений в скорую помощь. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на онлайн-брифинге, передает zakon.kz.

Если в мае поступало порядка 2 – 2,5 тыс. звонков, то в июне количество обращений в сутки достигает до 8 тыс. Бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме, - сообщил Надыров.

По его словам, врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки.

Месяц назад среднесуточная нагрузка на 1 бригаду составляла 9 вызовов в сутки, в июне данный показатель вырос в 2 раза, при том, что врачи должны приезжать в защитных костюмах, а это сложно, учитывая жаркую погоду, - заключил глава управления.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!