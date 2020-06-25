О работе скорой помощи Алматы во время эпидемии рассказал Надыров
Врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки.
Фото : Zakon.kz25 июня 2020, 10:07
В Алматы резко увеличилось количество обращений в скорую помощь. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на онлайн-брифинге, передает zakon.kz.
Если в мае поступало порядка 2 – 2,5 тыс. звонков, то в июне количество обращений в сутки достигает до 8 тыс. Бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме, - сообщил Надыров.
По его словам, врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки.
Месяц назад среднесуточная нагрузка на 1 бригаду составляла 9 вызовов в сутки, в июне данный показатель вырос в 2 раза, при том, что врачи должны приезжать в защитных костюмах, а это сложно, учитывая жаркую погоду, - заключил глава управления.
Альберт Ахметов
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