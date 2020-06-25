Новые аппарты ИВЛ и КТ появятся в Алматы

Загруженность инфекционных стационаров в мегаполисе 85%.

Ввиду того, что растет число пациентов с тяжелым течением болезни, управление постоянно отслеживает уровень загруженности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и компьютерных томографов (КТ). Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

Всего в медицинских организациях Алматы есть 573 аппарата ИВЛ, в течение 2 месяцев ожидается еще 18 аппаратов ИВЛ и 20 портативных аппаратов для автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, в случае необходимости есть возможность мобилизовать и задействовать в инфекционных стационарах дополнительные аппараты ИВЛ. Всего можно собрать из других клиник до 100 аппаратов, этого более чем достаточно, - заявил Камалжан Надыров.

Кроме того, в Алматы планируют закупить новые аппараты компьютерной томографии (КТ).

Для оценки тяжести состояния заболевших коронавирусом необходимо своевременное проведение КТ легких. Нами составлен реестр поставщиков услугу КТ, поликлиниками заключены договоры с государственными и частными медорганизациями, выполняющими КТ. Таких поставщиков по городу сегодня 12, пропускная способность данных кабинетов на сегодняшний день позволяет удовлетворить спрос на данный вид услуги, - сказал глава управления

Поставщики услуг КТ определили раздельный график приема для пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19.

В течение 3 месяцев ожидается поставка 2 аппаратов КТ в городскую детскую инфекционную больницу и больницу скорой неотложной медпомощи. Это позволит повысить доступность данного вида исследования, - заключил Надыров.

На данный момент с диагнозом коронавирус находятся на домашней изоляции под мониторингом 3 тыс. человек, из них только 621 человек болеет с симптомами (555 человек с легкой формой заболевания, 66 человек в состоянии средней степени тяжести), а 2365 человек – это носители вируса без симптомов. По словам Надырова, 94 человек с диагнозом "коронавирус" - из группы риска.

С начала июня в инфекционные стационары поступило 2132 пациента, выписано 646 человек, 500 переведено на домашнее лечение. Ежедневно в инфекционные стационары госпитализируют более 100 пациентов, загруженность инфекционных стационаров 85%. В клиниках города на ИВЛ 11 пациентов, на неинвазивной ИВЛ 15 пациентов.

Альберт Ахметов

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