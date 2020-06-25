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За 4 дня в Шымкенте от пневмонии скончались 24 человека

Количество случаев пневмонии выросло в 7,2 раза.

Фото : gazeta.ru25 июня 2020, 10:59

Ситуация с пневмонией резко ухудшилась в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", за последние четыре дня в городе умерли 24 человека. Чиновники экстренно переоборудуют все медицинские учреждения под стационары для больных.

Главная причина – позднее обращение к врачам. Ну а небывалый рост заболевания в акимате связывают с нежеланием соблюдать карантинные меры. Люди продолжают посещать кафе и проводить большие семейные торжества. При этом только за минувшие сутки в больнице оказались 129 пациентов!

Такой рост власти уже назвали исторически рекордным!

Было дополнительно подготовлено 650 койко-мест. Сейчас они практически заполнены. Вчера подготовили еще 100 коек в реабилитационном центре. Сейчас туда проводят системы кислорода. Оснастили аппаратами ИВЛ. Кроме того, есть два общежития, которые также выполняли функцию инфекционных стационаров. Сейчас их переоборудовали в провизорные стационары на 380 коек. Хочу отметить, что количество случаев пневмонии выросло в 7,2 раза. Такого в истории еще не было, - отметил Ербол Садыр, первый заместитель акима Шымкента.


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