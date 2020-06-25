В Казахстане усовершенствуют механизмы выплаты АСП

Менее чем за полтора года механизмы оказания АСП уже совершенствовались дважды.

Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует усовершенствовать механизмы оказания адресной социальной помощи (АСП). Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов, передает zakon.kz.

Министр отметил, что менее чем за полтора года механизмы оказания АСП уже совершенствовались дважды.

Так, с 1 апреля 2019 года был повышен критерий назначения АСП с 50% до 70% от прожиточного минимума (от 14 849 до 20 789 тенге), говорится на сайте ведомства.

С 1 января 2020 года внедрена новая модель оказания адресной соцпомощи, которая предусматривает:

- выплату государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более детей (в среднем по 11 112 тенге в месяц на каждого ребенка);

- оказание АСП (в среднем по 11 117 тенге в месяц на каждого члена семьи, включая детей);

- предоставление гарантированного социального пакета (ГСП) для детей из малообеспеченных семей (продуктово-бытовой набор для детей в возрасте от 1 года до 6 лет; школьная форма и принадлежности, питание в школе, льготный проезд для детей в возрасте от 6 до 18 лет).

Кроме того, была усилена роль и ответственность участковых комиссий при определении нуждаемости семьи в АСП. Также усилена ответственность самих получателей соцпомощи путем обязательного исполнения условий социального контракта и прекращения выплат всей семье при отказе от трудоустройства работоспособных членов семьи.

Получателям АСП предоставлены широкие возможности для выхода из сложной жизненной ситуации в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек": бесплатное обучение, трудоустройство, предоставление безвозмездных грантов и микрокредитов для открытия собственного дела.

По словам Биржана Нурымбетова, дальнейшее совершенствование механизмов оказания АСП предусматривает: перевод ГСП на Портал социальных услуг, охват мерами социальной адаптации получателей безусловной денежной помощи, сопровождение семьи до выведения из трудной жизненной ситуации.

По поручению Президента наше министерство уже начало работу по переводу ГСП на Портал социальных услуг. Получатели и поставщики будут напрямую взаимодействовать на единой цифровой площадке. Получатели смогут самостоятельно выбрать товары в наборах социальных пакетов, – сказал глава министерства.

По его словам, на следующем этапе совершенствования адресной соцпомощи планируется внести изменения в законодательство в части охвата мерами социальной адаптации получателей АСП в безусловном виде. Это лица, которые не подписывают социальный контракт (16%) и по объективным причинам не могут быть охвачены мерами занятости, но нуждаются в оказании им различных услуг, в том числе образовательного, культурного, медицинского, психологического, правового характера.

"Такими примерами могут являться скрининг здоровья всех членов семьи, обязательная постановка на учет беременных, обязательное посещение психологов при трудной жизненной ситуации, прикрепление детей к образовательным учреждениям, дистанционные курсы по воспитанию детей. Эту работу необходимо проводить совместно с модернизацией служб социальных работников, которые призваны сопровождать такие семьи до выведения их из трудной жизненной ситуации", - добавил Биржан Нурымбетов.

При этом основным же инструментом послужит информационная система "Цифровая социальная карта семьи".

Ее доработанную версию планируем завершить к осени этого года. Межведомственная помощь по выведению семей из трудной жизненной ситуации будет обеспечена предоставлением доступа к информационной системе всем заинтересованным госорганам и организациям, - заключил министр.

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