Глава государства: Языковая проблема имеет огромное политическое значение

Президент привел в пример положительный опыт Узбекистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе казахского языка в стране. Об этом он рассказал в интервью газете "Ана тілі", передает zakon.kz.

По мнению Токаева, было бы неправильно утверждать, что в сфере применения казахского языка за тридцать лет ничего не изменилось.

Положительные изменения, безусловно, имеются. Это отмечают и сторонние наблюдатели. Правда, некоторые из них не всегда радуются такой тенденции, поскольку понимают, что она стала необратимой. Говоря о статусе казахского языка, следует воздать должное основателю нашего государства, Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Он провозгласил Независимость Казахстана, когда казахи составляли в нем меньшинство. Тем не менее, под его прямым влиянием казахский язык был объявлен государственным, - сказал глава государства.

Он подтвердил, что языковая проблема имеет огромное политическое значение неправильное обращение с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны.

В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. География - это тоже важный фактор геополитики, - отметил Токаев.

Однако это не значит, что проводимая работа должна быть заморожена, уверен Президент Казахстана. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания. В пример он привел опыт Узбекистана.

С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории. Избегая политизации общественных взаимоотношений, отдавая предпочтение труду и торговле, узбеки из немногочисленного народа в начале ХХ века сумели стать самым крупным этносом в Центральной Азии. Поэтому пророческие слова великого Абая об узбекском народе не теряют актуальности и в нашу технологическую эпоху. Эта страна сейчас не митингует, а занимается созиданием, - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, извлекая уроки из истории, мы обязаны подумать о благополучии казахского народа в новой эпохе, где главенствующую роль будут играть технологии.

Мир находится на пороге кардинальной трансформации. Поэтому ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, зацикливаться на лингвистической культурологии. Почитая собственную историю, храня традиции, в то же время мы должны стремиться вперед, - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что постоянные стенания по поводу ущербного состояния государственного языка вызывают недоумение за рубежом, особенно в центрально-азиатских государствах.

Это тот случай, когда нужно меньше говорить, больше делать. В противном случае в глазах международного сообщества мы будем выглядеть ущербной нацией, - заявил Токаев.

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