Маска есть? Ответственного водителя автобуса сняли на видео в Петропавловске

Ничего личного, но без маски я вас не смогу взять, говорит водитель.

В Петропавловске водитель автобуса просит всех пассажиров носить маску. Тех, у кого маски нет, он не подвозит, передает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с водителем, который ответственно относится к рекомендациям врачей, чтобы избежать заражения коронавирусом. Сообщается, что видео было снято в Петропавловске.

Парень, маска есть? Наденьте пожалуйста, я же вас попросил, - говорит водитель.

В ответ пассажир начинает возмущаться, но водитель лишь благодарит человека за то, что тот надел маску.

Также на видео зафиксировано, как другой пассажир без маски уговаривает водителя не высаживать его из автобуса.

Нет, не пару остановок. Сейчас такое положение. Во-первых, вы в первую очередь меня будете подвергать опасности, ну и конечно же окружающих. Поэтому извините, ничего личного, но без маски я вас не смогу взять, - отвечает водитель.

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