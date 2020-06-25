Нельзя смеяться над теми, кто стремится говорить по-казахски - Токаев

К ним необходимо проявлять толерантность и понимание.

Президент Казахстана рассказал, что нужно сделать, чтобы поднять уровень казахского языка в стране. Ряд действий он перечислил в интервью газете "Ана тiлi", передает zakon.kz.

Во-первых, казахский язык должен стать престижным, востребованным в нашем обществе. При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком.

Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном языке в Парламенте или на пресс-конференциях, должны стать анахронизмом, - сказал он.

Во-вторых, обществу следует поддерживать и поощрять представителей других этносов, хорошо владеющих казахским языком. Избирать их в Парламент и представительные органы, назначать на высокие посты в системе государственной службы, отмечать государственными наградами. Такие люди помогут поднять казахский язык до уровня языка межнационального общения.

В-третьих, необходимо проявлять толерантность и понимание к тем нашим соотечественникам, которые допускают фонетические и орфографические ошибки при использовании казахского языка.

Таких ведь среди молодых людей немало. Нельзя смеяться над теми, кто стремится говорить по-казахски, напротив, мы должны поддерживать их, - подчеркнул Президент Казахстана.

В-четвертых, предстоит поработать над улучшением содержания телевизионных и радиопередач.

Они должны стать центром притяжения общественного мнения, а не копировать российские аналоги. Должно быть больше не дешевых развлекательных шоу, а программ, которые служат национальной идее, обращаются к коренным истокам нашего бытия, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также привел в пример опыт соседей, который может быть полезен для Казахстана.

В популяризации казахского языка важную роль играет кинематограф. Нам нужна качественная продукция и на историческую, и на современную проблематику. Кыргызские кинематографисты сумели снять интересный, содержательный фильм "Курманжан Датка" с бюджетом всего в 1,5 млн долларов. Наши кинематографисты запрашивают гораздо большие бюджеты, но качество фильмов не всегда высокое. К сожалению, сейчас кинематографическое сообщество погрузилось во внутренние распри, что мешает продуктивному творчеству, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные изменения в политической блогосфере, которая смещается в сторону казахского языка. Другое дело, нам нельзя скатываться на позиции бездумного национализма и радикализма.

Однако укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского.

Как я сказал выше, язык – это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности. В практическом плане преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке. Здесь для нас полезен опыт Малайзии, где вначале решили отказаться от английского языка, но затем восстановили его статус в вузах и как средство дипломатических коммуникаций, - заметил Токаев.

Подрастающее поколение, по мнению Президента, наряду с казахским должно свободно владеть и русским языком.

Это веление времени. В начальных классах школ приоритет следует отдать казахскому языку. Также необходимо обучать и русскому языку. А к изучению английского можно приступить с 5-6 классов. Демография развивается в пользу казахского языка, значит мы обязательно достигнем поставленной цели. Не будем забегать вперед. Поспешность – плохой попутчик на этом сложном пути, где еще много подводных камней. Но уповать на благоприятную тенденцию тоже не будем. Нужно действовать умно, с полным пониманием исторической ответственности. Только цивилизованным путем мы сможем превратить казахский язык в язык науки, - заключил он.

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