Қазақтың келіні: интернет-пользователи учатся у русской алматинки говорить по-казахски

Казахский язык – язык будущего. Соотечественники проявляют незаурядный интерес к изучению языка Абая. Сегодня говорить по-казахски – значит чтить традиции нашей Родины и идти в ногу со временем. Zakon.kz поделится историей о том, как любовь объединила сердца людей разных национальностей.

Все более модно становится вести соцсети на казахском языке. Однако блоги 22-летней алматинки Марии Ахметовой нечто больше, чем просто тренд. Русская девушка не только свободно говорит на государственном языке, но и обучает этому других.

"Я русская, также в моих жилах течет турецкая кровь. Преподаю курсы казахского языка, веду свой блог, являюсь ведущей мероприятий и играю на скрипке. Я не должна была учиться в казахском классе, но русских классов не было, и меня отдали в казахский. Со мной учились еще несколько детей, которые не знали казахского языка, но они все ушли. Педагог любила меня, как свою внучку, и помогала во всем. Я считаю, что это судьба". Мария Ахметова

Казахский язык русской девочке давался легко, правда, были моменты, которые вызывали много вопросов.

"Тяжело привыкала к менталитету. Например, для меня было непонятно, когда говорили: "Қазір Машалар келеді". Я не понимала, что это значит, почему про меня говорят во множественном числе, то, что "Сейчас Маши придут". Со временем разобралась, что "Машалар" – это Маша и ее окружение. Также было непривычно, что родителей называют на "вы", в моей национальности вполне нормально к маме и папе обращаться на "ты". Мария Ахметова

Собеседница признается, что знание государственного языка здорово выручает во многом: ее тепло встречают, восхищаются, делают скидки и вообще всегда принимают за свою.

"Я считаю, что с детства казахский язык мне помогает. Например, меня знало руководство школы имени Куляш Байсеитовой, где я училась, они отправляли на все концерты, я везде была ведущей мероприятий на казахском языке. Директор говорил: "Ты должна закончить эту школу с двумя плюсиками, а не с одним". В итоге так и получилось: казахский класс завершила с красным аттестатом, а также получила красный диплом, потому что школа параллельно дает музыкальное образование". Мария Ахметова

Девушке близок не только язык Абая, но и творчество наших предков.

"В школе был предмет казахская музыкальная литература, где мне привили огромнейшую любовь к кюям. Я обожаю Курмангазы и кюй "Адай". Помню, вместо звонка звучал кюй "Сарыарка". Из современных исполнителей люблю творчество Батырхана Шукенова – "Отан ана". Поэтому все это мне очень близко". Мария Ахметова

Соцсети блогер начала вести в 2020 году. На тот момент был карантин, весь мир активно переходил в виртуальный.

"Все стали делиться блогами, но казахоязычного контента не было, я подумала, а почему бы не раскручивать его? Попробовала залить пару видео и увидела, что нашим людям это очень нравится. В настоящее время моя страничка разная: обучение казахскому языку, наша жизнь с супругом, моя беременность и то, как сильно я люблю казы и кымыз, которые ем и пью практически постоянно". Мария Ахметова

Знакомство с мужем – отдельная история, о которой можно даже снять фильм, говорит Мария Ахметова. Самое интересное, что русская жена учит супруга-казаха говорить по-казахски.

"С мужем познакомились в соцсетях. Из-за работы он жил то в Астане, то в Алматы. Когда его отправили в Семей, он сделал мне предложение руки и сердца, и свою семейную жизнь мы начали в этом городе. Родные не были против нашего брака, потому что я росла в казахской среде, и мои родители, наверное, понимали, что у меня, возможно, будет муж казах. Он до сих пор учит казахский язык. Ему это нужно для профессии, и, конечно же, он казах, говорить на родном языке все равно очень приятно и гордо". Мария Ахметова

Чтобы выучить новый язык, Мария советует начать мыслить на нем, а потом не стесняться произносить слова вслух, а далее набраться смелости общаться с людьми.

"Например, вы приходите на кухню, приготовили еду, заходите в переводчик и смотрите, как будет по-казахски "Я приготовила еду" – "Мен тамақ дайындадым". Это записали, запомнили. В следующий раз, когда готовите еду, уже у себя в голове проговариваете. Далее: вслух произносите. А после применяйте на практике, скажите мужу на казахском языке, что приготовили еду, потом сходите к соседям, им скажите про это. Многие переживают: мол, что если скажут не так, как надо, и над ними будут смеяться. Сейчас все люди очень позитивно относятся к изучению казахского. Еще, например, когда еду на Кольсай, там местное население плохо говорит по-русски, и я могу свободно найти с ними общий язык, за что мне делают не только комплименты, но и скидки. Плюсы можно перечислять бесконечно". Мария Ахметова

Девушка заметила, что 80% ее окружения проявляют интерес к казахскому языку и даже просят ее говорить с ними на нем. Она считает, что будущее – за государственным языком, который красив в звучании, является богатым и одним из самых развитых тюркских языков. К тому при желании его можно легко выучить за короткие сроки.