В Атырауской области на выходные усилят карантин

Вернутся меры, принимаемые во время режима ЧП.

В грядущие выходные в Атырауской области введут дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал заместитель главного санитарного врача Атырауской области 24 июня.

С 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года в регионе запрещено:

1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) передвижения граждан, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;

3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;

4) деятельность следующих объектов:

- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома» с режимом работы с 10.00 до 20.00 часов;

- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания работающих на вынос.

- фитнес-центров и других спортивных объектов;

- салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, и прочих объектов сфер услуг;

- общественные бани, бассейны, сауны;

- туристические зоны (базы отдыха);

- функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;

- работа общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.

2. Акимату города Атырау и районов Атырауской области обеспечить контроль за исполнением п. 1. настоящего постановления.

Также будет приостановлено оказание плановых медицинских услуг в организациях ПМСП и стационарах.

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