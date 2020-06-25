В каких регионах больше всего уменьшился доход казахстанцев

Если исходить от оценки по количеству людей, которые потеряли работу из-за пандемии, то больше всего людей отмечается в таких сферах как торговля и оказание услуг.

Больше всего из-за пандемии и карантина жители трех городов в стране остались без дохода, сообщил на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Если исходить от оценки по количеству людей, которые потеряли работу из-за пандемии, то больше всего людей, которые остались без дохода, это в сферах торговли и оказания услуг. Это больше всего в трех городах, как Алматы, Нур-Султан и Шымкент, — сообщил Нурымбетов.

В то же время, по его словам, официальной статистики в этом вопросе пока нет, так как она квартальная, но в министерстве исходят из своей оценки ситуации по количеству лиц, которые регистрируются в органах занятости.

В этом отношении самая высокая доля регистрации в Туркестанской области и Алматинской области. Что мы делаем для снижения социального недовольства и рисков, то все меры правительства направлены на занятость. По программе "Енбек" есть ряд инструментов, мы планируем в течении года охватить до 600 тыс. человек по мерам занятости. Помимо этого запустили новую программу дорожная карта занятости, в рамках которой реализуется более 6,5 тыс. инфраструктурных проектов и будет охвачено 255 тыс. человек на строительных и ремонтных работах, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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