В каких регионах больше всего уменьшился доход казахстанцев
Если исходить от оценки по количеству людей, которые потеряли работу из-за пандемии, то больше всего людей отмечается в таких сферах как торговля и оказание услуг.
Фото : zakon.kz25 июня 2020, 13:08
Больше всего из-за пандемии и карантина жители трех городов в стране остались без дохода, сообщил на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.
Если исходить от оценки по количеству людей, которые потеряли работу из-за пандемии, то больше всего людей, которые остались без дохода, это в сферах торговли и оказания услуг. Это больше всего в трех городах, как Алматы, Нур-Султан и Шымкент, — сообщил Нурымбетов.
В то же время, по его словам, официальной статистики в этом вопросе пока нет, так как она квартальная, но в министерстве исходят из своей оценки ситуации по количеству лиц, которые регистрируются в органах занятости.
В этом отношении самая высокая доля регистрации в Туркестанской области и Алматинской области. Что мы делаем для снижения социального недовольства и рисков, то все меры правительства направлены на занятость. По программе "Енбек" есть ряд инструментов, мы планируем в течении года охватить до 600 тыс. человек по мерам занятости. Помимо этого запустили новую программу дорожная карта занятости, в рамках которой реализуется более 6,5 тыс. инфраструктурных проектов и будет охвачено 255 тыс. человек на строительных и ремонтных работах, — отметил министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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