Назначен директор Регионального центра развития Алматинской области

Он будет оказывать содействие в организации и развитии высокотехнологичных и наукоемких производств.

Чингиз Макашев стал руководителем Регионального центра развития Алматинской области, передает zakon.kz.

Чингиз Макашев родился в 1985 году, окончил Казахский университет путей и сообщения, University of Houston (Хьюстон, США), University of Wollongong in Dubai (Дубай, ОАЭ) по специальностям финансы и менеджмент. Имеет большой опыт работы в сфере аналитики и работы с инвесторами.

Трудовую деятельность начинал в банках второго уровня Казахстана. В разные годы работал менеджером по продажам в различных крупных компаниях Дубай. С 2014 г. по 2016 г. работал в АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" менеджером департамента коммерции и привлечения инвестиций. Позже стал старшим экспертом центра аналитического и методологического сопровождения проектного управления Института экономических исследований, где был прикомандирован проектным менеджером в Центр проектного управления канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С февраля 2019 года по сегодняшний день занимал должность заместителя директора Регионального центра развития Алматинской области.

Напомним, ТОО "Региональный центр развития Алматинской области" - дочерняя организация Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области. Компания занимается развитием инвестиционной привлекательности региона. Целью деятельности является содействие в развитии глобальной конкурентоспособности Алматинской области и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и чистых (зеленых) технологий, в том числе содействие в организации и развитии высокотехнологичных и наукоемких производств.

