В Казахстане в сутки проводится до 30 тыс. тестов на КВИ

В Беларусии - 13 000, Узбекистане — до 17 000, Кыргызстане — до 3 000.

Об этом сообщил на 2-ом заседании Общественного совета Фонда социального медстрахования глава Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнуру Нуртаев, комментируя ажиотажную ситуацию вокруг ПЦР-тестирования на КВИ, сообщает zakon.kz.

По словам Председателя Правления НАО "ФСМС" Айбатыра Жумагулова, сейчас задаются вопросы о массовом тестировании населения.

Даже лица без каких-либо симптомов хотят знать, не больны ли они. Мы можем организовать это, у Фонда средства есть. Но встает вопрос о целесообразности данных расходов. Насколько эффективен будет данный подход, ведь выйдя из лаборатории гражданин может заразиться тут же. К тому же, даже при платной сдаче анализов наблюдаются очереди, результаты запаздывают. Но мы не имеем права применять штрафные санкции в данных условиях или не финансировать такие медорганизации. Поскольку инфраструктура в регионах попросту не готова к такому потоку тестируемых. И массовое тестирование еще больше усложнит ситуацию. Тогда возникнет проблема с поздним получением результатов для лиц, находящихся в стационарах, уже болеющих, - сказал глава Фонда.

По словам главы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнура Нуртаева, львинная доля тестирования в Казахстане проводится бесплатно, за счет ФСМС. Ажиотаж начался в связи с увеличением количества самообращений граждан. В результате мощностей не стало хватать для тестирования нуждающихся пациентов, у которых симптомы.

Он сообщил, что в начале пандемии мощность центра составляла 5 000 тестов в сутки. С учетом увеличения распространения КВИ мощности наращены до 30 000 тестов в сутки. Если в начале пандемии действовали 18 лабораторий по проведению тестов, сейчас — порядка более 50, в том числе частные. До конца июля планируется увеличить мощности до 40 000 тестов в сутки.

Спикер привел сравнение по организации тестирования с другими странами ближнего зарубежья: в Беларусии в сутки проводят 13 000 тестирований, Узбекистане — до 17 000, Кыргызстане — до 3 000.

Выйдет постановление главного санитарного врача, которое приоритизирует проведение тестирование. Будут четко определены кому в первую очередь требуется тестирование, - сказал Арнур Нуртаев.

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