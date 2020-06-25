450 тысяч тенге выделяют из бюджета на каждого кандидата в депутаты Сената

Средства покроют выступления в СМИ, публичные предвыборные мероприятия и транспортные расходы.

Центральная избирательная комиссия Казахстана установила размер расходов на выборы для кандидатов в депутаты Сената Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, размер расходов кандидата в депутаты Сената Парламента, покрываемых из средств республиканского бюджета, составляет 450 тысяч тенге.

На выступления с программой по телевидению, радио и публикации двух статей в периодических печатных изданиях предусмотрено 300 тысяч тенге. На проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 70 тысяч тенге. Транспортные расходы составляют 80 тысяч тенге.

Она также рассказала об избирательных фондах кандидатов в депутаты Сената.

Избирательный фонд кандидата образуют собственные средства кандидата, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 200 раз, что составляет 8 млн 500 тысяч тенге. Также добровольных пожертвований граждан и организаций Казахстана, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 500 раз, что составляет 21 млн 250 тысяч тенге, - пояснила секретарь ЦИК.

При этом денежные средства, поступившие сверхустановленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета.

Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в депутаты Сената Парламента.

В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены решения о регистрации кандидата поступившие в избирательный фонд деньги возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций, - добавила Сабила Мустафина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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