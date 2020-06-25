Разработан алгоритм ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях

Подробно представлены данные по клиническим проявлениям заболевания с учетом факторов риска

Сегодня на заседании Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг одобрен алгоритм ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, передает zakon.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Рабочей группой по разработке клинического протокола диагностики и лечения “Коронавирусная инфекция COVID-19” подготовлены четыре важных документа по ведению пациентов с COVID-19 на амбулаторном уровне.

Так, разработаны алгоритм ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях, памятка для пациентов на ПМСП, чек-лист пациента, критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях “Стационара на дому”.

В алгоритме ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях подробно представлены данные по клиническим проявлениям заболевания с учетом факторов риска, даны рекомендации врача пациенту по самоконтролю, представлены общие рекомендации по соблюдению режима, предложены схемы лечения и меры профилактики.

Для населения страны разработана памятка для пациента на уровне ПМСП с указанием основных жалоб, на которые нужно обратить внимание, а также представлены общие рекомендации и расписаны признаки ухудшения состояния, при котором нужно информировать участкового врача.

На основании клинических, инструментальных, лабораторных критериев и ПЦР-диагностики описаны критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях "Стационара на дому".

Для своевременного принятия решения участкового врача о дальнейшей тактике ведения разработан чек-лист для заполнения пациентом на уровне ПМСП.

Данные документы поддержаны на уровне Комиссии и рекомендованы для применения в практическом здравоохранении.

Наряду с этим, в рамках диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на сегодняшний день в Казахстане применяется девятая редакция клинического протокола "Коронавирусная инфекция COVID-19", работа по актуализации основного документа проводится на регулярной основе с учетом новых данных международного и отечественного опыта.

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