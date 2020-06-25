Как лечиться от COVID-19 дома с участием врача поликлиники

Все зависит от возраста, наличия хронических болезней.

Обнародован алгоритм ведения коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях по назначению участкового врача в Казахстане, передает zakon.kz.

В опубликованном документе расписано, что делать при легкой форме COVID-19 без факторов риска (клиника ОРВИ), COVID-пневмонии с небольшим объемом поражения (до 30%

распространенности при наличии КТ), пациентам с факторами риска (гипертензия, сахарный диабет, ИБС, ХОБЛ, Астма и др.), независимо от степени тяжести (COVID-пневмония до 30% распространенности на КТ при наличии).

Тактика лечения зависит от наличия факторов риска (диабет, гипертония, болезни сердца, легких, ожирение и др.) и варианта развития заболевания, - отмечается в документе.

Если у человека легкая форма (повышение температуры тела до 38 С или без повышения температуры), общая слабость, недомогание, потливость, миалгия и ломота в теле, головная боль, першение в горле, кашель, нарушения вкуса и обоняния, диарея, то человеку нужно оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания, быть на дистанционной связи с участковым врачом из поликлиники. Врачи советуют режим полупостельный, обильное дробное питье (30 -50 мл на кг веса), парацетамол 500 мг (не более 2 г в сутки ) или ибупрофен 200 - 400 мг (не более 1 600 мг) при повышении температуры до 38C. Другие лекарства, в том числе антибиотики, пить не надо.

Если же началось воспаление легких из-за COVID-19, с поражением легких до 30%, то симптомы будут следующие: температура тела выше 38С, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при нагрузке. В этом случае нужно помимо того, что оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания, быть на дистанционной связи с участковым врачом из поликлиники, измерить уровень кислорода прибором пульсоксиметром. Врачи могут назначить в профилактических дозах в течение 10- 20 дней при высоком риске тромбозов антикоагулянты в таблетках, в случае присоединения вторичной бактериальной инфекции доктор может назначить макролиды или амоксициллин. Также рекомендуется позиция тела пациента на животе не менее 1 часа, 4 раза в день (при хорошей переносимости), диафрагмальное дыхание (по самочувствию), парацетамол 500 мг (не более 2 г в сутки ) или ибупрофен 200 - 400 мг (не более 1 600 мг) при повышении температуры до 38C. Другие лекарства, в том числе антибиотики, пить не надо.

Людям с хроническими заболевания при симптомах COVID-19 нужно оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник

самоконтроля по вирусной инфекции: за температурой, частотой пульса, дыхания. По сопутствующему заболеванию: измерение давления, глюкозы крови, пульсоксиметрия (при наличии сатурация 95%). В остальном все тоже самое, что и для пациентов с легкой и средне-тяжелой формой.

Также известно, в каких случаях пациента с COVID-19 должны госпитализировать в больницу.

Согласно документу, нужно информировать участкового врача о сохранении повышенной температуры более 3-5 дней или ее появлении после кратковременной нормализации, появлении/усилении кашля

Экстренная госпитализация при появлении нижеперечисленных признаков тяжелого течения:

- Частота дыхания более 24 в минуту

- нарастание одышки

- сатурация менее 95 % (измеряется с помощью пульсоксиметра)

- Давление: тенденция к снижению

- тахикардия более 100.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!