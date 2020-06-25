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Названы критерии ранней выписки из стационара пациентов с COVID-19

Исключения составляют пациенты с тяжелой и критической формой коронавирусной инфекции.

Фото : Pixabay25 июня 2020, 17:12

Критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях "Стационара на дому" назвали в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает zakon.kz.

Так, если в течение ‪трех дн‬ей отсутствует повышенная температура, регрессия респираторных симптомов, объем поражения легких на КТ менее 50% (при наличии), даже при положительном результате контрольного ПЦР-тестирования и при наличии клинико-инструментальных критериев улучшения пациент может продолжать лечение в домашних условиях.

В этом случае необходимы условия для изоляции согласно постановления главного Государственного санитарного врача РК. Пациенту необходимы условия для изоляции (по возможности отдельная комната). Должен соблюдаться принцип преемственности в лечении согласно представленной выписке.


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