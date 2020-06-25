Мажилис согласовал кандидатуру нового министра здравоохранения

Данный вопрос рассмотрен в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК.

Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Алексея Цоя для назначения на должность Министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Данный вопрос рассмотрен в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По итогам принято Заключение, в котором отмечается, что Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан считает возможным рекомендовать кандидатуру Цоя Алексея Владимировича для назначения на должность Министра здравоохранения Республики Казахстан.

22 июня Алексей Цой был назначен первым вице-министром здравоохранения.

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