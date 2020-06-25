Лидер Black Lives Matter заявил, что сожжет Америку

Волна протестов прокатилась по США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

руководитель нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter (BLM) Хоук Ньюсом заявил, что американская система власти "будет сожжена", если власти не выполнят требования протестующих против расовой дискриминации. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

На вопрос журналистки о насилии со стороны активистом BLM, Хоук Ньюсом ответил, что сама страна была построена на насилии.

Мы вторгаемся, взрываем страны и заменяем их на лидеров, которые нам нравятся. Поэтому для любого американца обвинять нас в насилии - это крайне лицемерно,- сказал Ньюсом.

Он также заявил, что "если эта страна не даст нам то, что мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее".

Хаук Ньюсом отметил, что его слова можно трактовать "как образно, так и буквально". В заключение он сказал, что просто хочет "черного освобождения и суверинитета".

Волна протестов прокатилась по США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский применил удушающий прием от которого мужчина скончался.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!