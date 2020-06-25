Биртанов освобожден от должности министра здравоохранения

Соответствующий указ подписан Главой государства.

Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписан Главой государства.

Ранее Мажилис согласовал кандидатуру нового министра здравоохранения.

Елжан Амантаевич сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

Вместе с тем, Биртанов считает, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. Он уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас.

Биртанов пожелал здоровья и стойкости всем своим коллегам, а также поблагодарил Главу Государства за оказанное ему высокое доверие внести свой вклад в развитие казахстанского здравоохранения!

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