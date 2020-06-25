Биртанов объяснил свою отставку

По словам экс-министра, в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью.

Ушедший с поста министра здравоохранения РК Елжан Биртанов объяснил почему он подал заявление об отставке, сообщает zakon.kz.

- Дорогие коллеги и друзья, сегодня я подал прошение Главе Государства об освобождении меня с должности министра здравоохранения, - написал экс-министр на своей странице в Facebook.

К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение. Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас. Желаю здоровья и стойкости всем своим коллегам!

Елжан Амантаевич поблагодарил Президента Казахстана за оказанное высокое доверие внести свой вклад в развитие казахстанского здравоохранения!

Новым министром здравоохранения назначен Алексей Цой.

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