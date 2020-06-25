Глава государства подписал два закона РК

Дополнения внесены в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав потребителей и регулирования цифровых технологий.

Главой государства подписаны два закона Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так 25 июня 2020 главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей"

Кроме того, 25 июня 2020 главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий".

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