К краю пропасти - в ВОЗ предупредили о новой волне COVID-19 в Европе

В 30 странах Старого Света ускорился семидневный прирост новых случаев инфекции.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о росте числа новых случаев заболевания COVID-19 в Европе, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, по данным организации, на прошлой неделе в 30 странах Старого Света семидневный прирост новых случаев инфекции ускорился.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в 11 государствах новая вспышка столь значительна, что, если не принять необходимых мер, это вновь подтолкнет системы здравоохранения стран Европы "к краю пропасти".

Видео его выступления опубликовали на YouTube.

Недавно глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что организация ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 000 тысяч погибших к следующей неделе.

В Европе коронавирусом заразились больше 2,6 миллиона, скончались 195 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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