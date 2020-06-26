Число бессимптомных носителей Covid-19 в РК превысило 13 000
Зарегистрированы еще 883 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 49, Актюбинская область - 27, Алматинская область - 88, Атырауская область - 83, Восточно-Казахстанская область - 46, Жамбылская область - 39, Западно-Казахстанская область - 16, Кызылординская область - 56, Карагандинская область - 120, Костанайская область - 47, Мангистауская область - 53,Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 67, Павлодарская область - 21, город Нур-Султан - 37, город Алматы - 35, город Шымкент – 44.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 13 560 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 428,
Актюбинская область - 460,
Алматинская область - 973,
Атырауская область - 1732,
Восточно-Казахстанская область - 452,
Жамбылская область - 478,
Западно-Казахстанская область - 838,
Кызылординская область - 416,
Карагандинская область - 1839,
Костанайская область - 337,
Мангыстауская область - 428,
Северо-Казахстанская область - 480,
Туркестанская область - 651,
Павлодарская область - 196,
город Нур-Султан - 1283,
город Алматы - 1412,
город Шымкент - 1157.
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