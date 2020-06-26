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Число бессимптомных носителей Covid-19 в РК превысило 13 000

Зарегистрированы еще 883 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : zakon.kz.26 июня 2020, 08:21

В Казахстане за 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 49, Актюбинская область - 27, Алматинская область - 88, Атырауская область - 83, Восточно-Казахстанская область - 46, Жамбылская область - 39, Западно-Казахстанская область - 16, Кызылординская область - 56, Карагандинская область - 120, Костанайская область - 47, Мангистауская область - 53,Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 67, Павлодарская область - 21, город Нур-Султан - 37, город Алматы - 35, город Шымкент – 44.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 13 560 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 428,

Актюбинская область - 460,

Алматинская область - 973,

Атырауская область - 1732,

Восточно-Казахстанская область - 452,

Жамбылская область - 478,

Западно-Казахстанская область - 838,

Кызылординская область - 416,

Карагандинская область - 1839,

Костанайская область - 337,

Мангыстауская область - 428,

Северо-Казахстанская область - 480,

Туркестанская область - 651,

Павлодарская область - 196,

город Нур-Султан - 1283,

город Алматы - 1412,

город Шымкент - 1157.


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