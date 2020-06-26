Закрытие сессии Парламента РК состоится 30 июня
Заседание пройдет в 10:00 в Нур-Султане.
Фото : Пресс-служба Мажилиса26 июня 2020, 09:10
Согласно Распоряжению Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина совместное заседание палат Парламента состоится 30 июня 2020 года, сообщает zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2020 года в 10 часов в городе Нур-Султане, - говорится в тексте Распоряжения, подписанного Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.
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