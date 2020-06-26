Казахстанские аптеки завалят миллионами таблеток парацетамола

Парацетамол резко подскочил в цене из-за большого спроса.

Два миллиона упаковок парацетамола доставят в аптеки Казахстана. Также появятся полтора миллиона антибиотиков отечественного производства. Правда, медики опасаются столь повышенной тяги населения к таблеткам, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "КТК", принимать лекарства нужно с особой осторожностью. В больших объемах от них больше вреда, чем пользы. Да и при вирусной пневмонии, оказалось, эти лекарства не помогут.

Люди сейчас занимаются самолечением. И назначают себе такие смеси препаратов: два антибиотика, три антибиотика, что впору уже говорить о том, что у нас полипрагмазия так называемая, то есть переназначение лекарств, оно только будет ухудшать ситуацию. На самом деле антибиотик при вирусной пневмонии не поможет. Он неэффективен, потому что антибиотики влияют на бактерии, но не на вирусы. Поэтому просто сажать свой иммунитет и ослаблять его путем приема сильных антибактериальных препаратов не имеет никакого смысла, - отметил Арнур Нуртаев, гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее с полок казахстанских аптек исчезли противовирусные препараты. Парацетамол резко подскочил в цене из-за большого спроса. Люди стали закупаться впрок, боясь остаться без необходимых таблеток. К тому же, сами врачи рекомендовали бессимптомным принимать эти лекарства. Но употребление таблеток в больших количествах и только ради профилактики может привести к устойчивости бактерий к этому виду препаратов. Новая партия парацетамола и антибиотика азитромицин сейчас проходят экспертизу. Лекарства проверяют на качество, и лишь затем они поступят в продажу. В столице тем временем вводят лимит на продажу медикаментов без рецепта. В одни руки будут отпускать лишь определенное количество противовирусных препаратов. Все это делается для того, чтобы лекарства не исчезали в короткий срок.

Идет нарастающая волна, когда люди самостоятельно идут в аптеку и скупают в бешеных количествах противовирусные средства. На сегодня все противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, не помогут от коронавируса. Не надо их скупать. Они будут от гриппа, от сезонных ОРВИ, но в мире нет еще ни одного зарегистрированного лекарства от COVID-19, - Рафаиль Кипшакбаев, доцент кафедры эпидемиологии, доказательной медицины Казахстанского медицинского университета "ВШОЗ".

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