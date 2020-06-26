На 40% выросло за июнь число вызовов у бригад скорой помощи Казахстана

Фонд социального медицинского страхование только финансирует услуги скорой медицинской помощи.

В июне по всему Казахстану резко выросло число вызовов бригад скорой медицинской помощи - сразу на 40% на фоне распространения коронавируса. Тем не менее, служба продолжает стабильно работать, ее инфраструктура обновляется, а Фонд социального медицинского страхования своевременно обеспечивает ее финансирование.

В рамках компетенции Фонда я бы хотел отметить по финансированию. У нас предусмотрено подушевое финансирование, заключены договоры со всеми станциями скорой медицинской помощи на сумму 59 млрд тенге. На сегодня оплачено около 27,6 млрд тенге - почти половина, - подчеркнул председатель правления Фонда соцмедстрахования Айбатыр Жумагулов на заседании общественного совета 25 июня.

Спикер отметил, что по итогам пяти месяцев у Фонда нет задолженностей перед службой скорой медицинской помощи. Кроме того, в 2020 году мы удалось выровнять тарифы между регионами - теперь он общий. С небольшими отличиями - с добавочными коэффициентами - они действуют лишь в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, где "скорая обслуживает и прилегающие к городам населенные пункты, которые относятся к областям.

Также ФСМС выплачивает надбавки медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в число которых входят и сотрудники скорой медпомощи. С марта по май Фонд профинансировал это направление на почти 8 млрд тенге.

Задержки с приездами бригад скорой помощи прокомментировал руководитель Национального координационного центра экстренной медицины Бауыржан Джусипов. По его словам, в службе скорой помощи работают около 1 400 бригад, в наличии имеется 1 900 единиц санитарного автотранспорта. Однако дефицит все еще имеется.

Дефицит в части инфраструктуры мы постепенно закрываем. В прошлом году мы купили около 300 единиц санитарного автотранспорта, но в этом году уже мы планируем около 800 приобрести. Мы постепенно обновляем инфраструктуру скорой помощи. Надо понимать, даже если в регионах есть достаточное количество автотранспорта, сохраняется износ, - сказал Бауыржан Джусипов.

Увеличение число вызовов пришлось именно на июнь. По итогам первых пяти месяцев 2020 года бригадами "скорой" было обслужено около 3 млн вызовов - столько же, сколько и в 2019-м.

Но с начала июня мы ожидаем значительный рост вызовов скорой в сутки. Если в начале июня ежедневно по республике бригады обслуживали 18 тысяч вызовов, то по последней информации, за вчерашний день (24 июня. - Ред.) – порядка 26 тысяч вызовов. Мы видим увеличение на 40%. Это существенная нагрузка на службу скорой помощи и инфраструктуру. В первую очередь, увеличение идет за счет пациентов, которые отмечают у себя признаки ОРВИ. Поэтому в этой связи самый большой рост отмечаем в течение последней недели, - отметил спикер.



Также Бауыржан Джусипов ответил на заявления о том, что "скорые" не забирают пациентов на госпитализацию. Дело в протоколе по лечению коронавирусной инфекции, который определяет алгоритм работы бригад.

При наличии признаков ОРВИ, бригада оценивает состояние пациента, наличие одышки, частоты дыхания в минуту, уровень насыщения кислородом крови. При тяжелом или средне-тяжелом течении, значительной одышке, выраженной лихорадке, слабости, а также имеющимися факторами риска, бригада доставляет пациента в стационар, - сказал он.

Если же одышки и других факторов риска нет, то его оставляют дома под наблюдение участкового врача. Кроме того, "задержки" в приезде бригад скорой помощи связаны с категориями срочности.

Если у пациента, подчеркнул Бауыржан Джусипов, есть непосредственная угроза его жизни и здоровью, то вызов должен быть обслужен в течение 10-15 минут с момента поступления вызова и до приезда бригады. Если же у пациента есть температура и незначительная одышка, но нет серьезной угрозы, то эта категория срочности должна быть обслужена до часу.

Но нагрузка сейчас очень большая, - подытожил спикер.

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