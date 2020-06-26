В Бозанбайском Центре оказания специальных соцуслуг рассказали об успешной работе

Сотрудники Центра постоянно благоустраивают территорию для прогулок, проводят озеленение, посадку цветов, хвойных деревьев.

Данное социальное учреждение имеет свою специфику в организации работы, в укладе жизни подопечных, для которых практически не существует понятия «выписка», сообщает zakon.kz.

В большинстве случаев они поступают в психоневрологические учреждения, чтобы остаться здесь надолго. Получатели услуг многие годы находятся в условиях, требующих особого ухода и проведения мер по дальнейшей социализации. Поэтому вопросы организации и работы психоневрологического учреждения смещены в направление социального, бытового устройства инвалидов, поддержание или формирование их активного образа жизни.

Как рассказал директор Бозанбайского центра оказания специальных социальных услуг Асхат Суттыбаев, на сегодняшний день здесь проживают 150 подопечных в возрасте от 18 до 88 лет. Наблюдение за ними ведется круглосуточным постом, которые обеспечивают современный и необходимый объем медицинских услуг с учетом характера заболевания, физического и психического состояния.

Каждый месяц старшая медсестра в отделении проводит лекции по повышению квалификации среднего медперсонала с учетом специфики отделения. Мы используем частную методику массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена веществ. Делаем все, чтоб нашим подопечным здесь хорошо жилось, – говорит Асхат Суттыбаев.

Сотрудники Центра постоянно благоустраивают территорию для прогулок, проводят озеленение, посадку цветов, хвойных деревьев. Также здесь установлены озелененные беседки, качели и спортивная площадка.

Подопечные тоже не теряют времени и занимаются трудотерапией – изготавливают декоративные поделки, выращивают в теплице цветы, овощи.

Мы всячески привлекаем наших опекаемых к занятием, заинтересовываем различными заданиями, которые развивают познавательные процессы. Ежедневно беседуем с ними, чтобы своевременно выявить ситуацию психического дискомфорта, оказать психологическую помощь, поддержку, поднимаем их настрой, мотивируем к активности, – отмечает директор учреждения.

Также с подопечными проводятся психологические тренинги по межличностному общению, направленные на сплочение и целостность коллектива, снятие эмоционального напряжения, коррекция застенчивости, создание благоприятной атмосферы в группе, а также коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

Примечательно, что такая работа дает свой положительный результат. Некоторых подопечных удается реабилитировать, социализировать и вернуть к нормальной жизни. Один из таких примеров отлаженной совместной работы специалистов стало признание подопечного Евгения К. дееспособным. Сотрудники Центра помогли трудоустроить мужчину, за накопленные деньги во время пребывания в учреждении было приобретено жилье в благоустроенном двухэтажном доме. До какого-то времени Евгения еще будут поддерживать, чтобы его адаптация к свободному проживанию прошла более успешно. Кроме того, готовится к социализации подруга Евгения – Гульмира Х., молодые люди планируют жить вместе и заключить брак.

Также специалистами учреждения ведется работа по поиску и налаживанию утерянных связей подопечных с родственниками. Так у одного из опекаемых Алексея Г. спустя 22 года была найдена мама. Но как выяснилось, мама Алексея тоже является подопечной Риддерского Центра оказания специальных социальных услуг. На сегодняшний день из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом их встреча пока невозможна, но они смогли увидеться и пообщаться по видеосвязи. В скором будущем планируется перевести маму Алексея в Бозанбайское учреждение, чтобы они могли жить вместе как одна семья.

Интересная судьба у другого получателя услуг Сергея К.. Сбежав в юности из дома, он долгое время скитался, пока не попал в Бозанбай. Он не помнил, откуда он, как и когда ушел из дома. Его родные все время вели поиски, которые так и не увенчались успехом. За время нахождения в данном учреждении Сергей вспомнил, что у него есть старшая сестра и отец, назвал точный адрес дома. Таким образом, удалось найти родственников подопечного.

Теперь все желающие наши подопечные могут общаться со своими родными в режиме онлайн. Работа по охране здоровья и благополучия опекаемых в Бозанбайском центре оказания специальных социальных услуг совершенствуется с каждым днем, – заключил Асхат Суттыбаев.

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