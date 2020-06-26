Как работодателю обеспечить безопасность рабочих мест в посткарантинный период
Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.
Фото : pixabay.com26 июня 2020, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Обеспечение безопасных условий рабочих мест и уголовная ответственность работодателя за их невыполнение".
Поговорим вот о чем:
- роли и обязанности работодателей и работников с точки зрения управления безопасностью персонала на рабочих местах в посткарантинный период;
- методы контроля за опасными факторами на рабочих местах;
- учет и контроль работодателем документов для обеспечения безопасных условий труда для предотвращения COVID-19 на рабочих местах;
- уголовная ответственность за нарушения правил техники безопасности, промышленной санитарии и иных правил охраны труда, включая нарушения при COVID-19.
Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.
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