Как работодателю обеспечить безопасность рабочих мест в посткарантинный период

Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Обеспечение безопасных условий рабочих мест и уголовная ответственность работодателя за их невыполнение".

Поговорим вот о чем:

- роли и обязанности работодателей и работников с точки зрения управления безопасностью персонала на рабочих местах в посткарантинный период;

- методы контроля за опасными факторами на рабочих местах;

- учет и контроль работодателем документов для обеспечения безопасных условий труда для предотвращения COVID-19 на рабочих местах;

- уголовная ответственность за нарушения правил техники безопасности, промышленной санитарии и иных правил охраны труда, включая нарушения при COVID-19.

Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.

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