Более 17 млн тенге украл бухгалтер райакимата Жамбылской области

Деньги он похищал путем перечислений необоснованно завышенных заработных плат трем учителям одной из школ Байзакского района.

К уголовной ответственности привлечен бухгалтер отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области, похитивший более 17 млн бюджетных тенге, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области установлено, что бухгалтер отдела образования акимата Байзакского района, Жамбылской области, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 17 миллионов тенге.

Деньги он похищал путем перечислений необоснованно завышенных заработных плат трем учителям одной из школ Байзакского района, которые якобы паралелльно преподавали и в других школах района.

В настоящее время по данному факту в отношении бухгалтера отдела образования акимата Байзакского района, сотрудниками Департамента начато досудебное расследование, зарегистрированное по признакам уголовного правонарушения предусмотренного статьей ст.189 ч.4 УК РК - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. В рамках досудебного расследования допрошены директора школ района, которые показали, что вышеуказанные трое учителей у них с 2010 года по настоящее время не преподавали, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве отметили, что за совершение указанного уголовного правнарушения, бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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