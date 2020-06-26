ВОЗ внесла Казахстан в список стран с ускоренным распространением коронавируса
К государствам с ускоренным распространением инфекции относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz26 июня 2020, 11:29
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой вспышке COVID-19 в Европе. А также назвал список стран, где зафиксирован всплеск заболевания, передает zakon.kz со ссылкой на rg.ru.
Неделями я говорил о риске повторной вспышки, в то время как страны корректируют (карантинные - прим.) меры… В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - за последние две недели число новых случаев увеличилось в 30 странах. В 11 из этих государств ускоренная передача вируса привела к очень значительной вспышке, которая, если ее не взять под контроль, снова поставит системы здравоохранения на грань, - заявил Клюге во время онлайн пресс-конференции.
Он не назвал эти страны. Позже ВОЗ сообщила, что к государствам с ускоренным распространением инфекции относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.
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