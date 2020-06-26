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Дожди и похолодание ожидают казахстанцев в выходные дни

Также с прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град.

Фото : sverigesradio.se26 июня 2020, 12:11

Обильные дожди и значительное похолодание ожидается в Казахстане на выходных 27-29 июня 2020 года, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", в выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне активной циклонической деятельности.

Серия северных циклонов принесет обильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах: понижение температуры ночью в северной половине республики до 2-10 тепла, днем до 10-18 тепла. С прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град, – сообщили в пресс-службе Казгидромета.


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