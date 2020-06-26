Медработники Казахстана поблагодарили Елжана Биртанова за проделанную работу

Также они пожелали ему выздоровления и удачи в дальнейшей карьере.

Коллектив Министерства здравоохранения и медицинское сообщество Казахстана выразили свое восхищение и огромную благодарность Биртанову Елжану Амантаевичу за лидерство, совместную работу и вклад в кардинальные перемены на пути улучшения системы здравоохранения. Соответствующее обращение размещено на странице Минздрава в facebook, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в обращении, каждый работник Министерства и организаций здравоохранения ощутил динамику и интенсивность работы под руководством и пытливым умом Елжана Амантаевича.

Всегда в поисках наилучших решений, новых идей, изучая лучший опыт прошлого и опыт разных стран, мы имели честь быть свидетелями его смелых предложений, оживленных мозговых штурмов, которые шаг за шагом формировали более качественную, доступную и технологично развитую медицину, нужную нашему народу. Опережая целенаправленную реализацию "слышащего государства", Елжан Амантаевич всегда имеет свой неповторимый стиль прямых диалогов со всеми заинтересованными сторонами – пациентами, коллективами медицинских организаций, частным сектором, неправительственными организациями, студентами медицинских ВУЗов и отдельными гражданами, которые всегда могли быть услышаны самым "народным", как выразились СМИ, министром, – написано в обращении.

За время работы Елжана Амантаевича на посту Министра здравоохранения с января 2017 года по июнь 2020 года под его лидерством приняты ключевые смелые решения, которые дали толчок устойчивому развитию системы здравоохранения; начаты либо завершены важные отраслевые проекты.

А именно:

• Проведена уникальная социальная компания "100 проблем - 100 решений - 100 дней", в ходе которой напрямую от населения и медицинских работников было поступило 791 обращение, из содержания которых рассмотрено и проанализировано 2088 проблем. План краткосрочных 100 мероприятий был утвержден и реализован в течение трех месяцев;

• Впервые за 15 лет приняты беспрецедентные меры по повышению статуса медицинских работников: инициировано повышение зарплаты врачам общей практики на 20% с января 2019 года, всем медицинским работникам на 30% с июня 2019 года и еще на 30% января 2020 года всем медработникам; проведена декриминализация уголовного наказания за непреднамеренные медицинские ошибки и несоблюдение протоколов лечения рекомендательного характера; внедрены кардинально улучшенные меры социальной поддержки молодых врачей, прибывающих по распределению в регионы;

• Самая динамичная за годы независимости цифровизация здравоохранения – 100% государственных и большинство частных организаций переведены на электронное ведение медицинской документации, проведена интеграция информационных систем отрасли;

• Реализована самая крупная реформа в социальном секторе Казахстана – пилотное внедрение и с 2020 года полноценный переход на систему обязательного социального медицинского страхования;

• Большое внимание уделено развитию медицинских кадров. Усовершенствована система высшего медицинского образования; внедрена независимая оценка выпускников; полноценно внедрены программы резидентуры на примере лучшей мировой практики; выпущено более 400 специалистов сестринского дела по программе прикладного бакалавриата; вдвое сокращен дефицит врачей по остродефицитным специальностям;

• Под ярким лидерством Елжана Амантаевича Казахстан вновь завоевал всемирный успех своим опытом создания и поддержания всесторонней и доступной первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В 2018 году Всемирная организация здравоохранения и Детский Фонд ООН совместно с Правительством Казахстана провели глобальную конференцию по ПМСП в честь 40-летия легендарной Алма-Атинской Декларации. Всеми странами-участницами ВОЗ принята новая Астанинская Декларация по ПМСП от 25 октября 2018 года, которая заложила для стран мира фундамент развития ПМСП в 21 веке. В Казахстане нагрузка на одного врача ПМСП снизилась с более чем 2300 человек до 1800 человек на участок;

• Впервые реформирована служба скорой и неотложной медицинской помощи – в стационарах всей страны внедрена система триажа и проведен ре-дизайн приемных отделений для сохранения "золотого часа" в оказании своевременной помощи тяжелым пациентам, модернизована работа бригад скорой помощи;

• Кардинально пересмотрена инфраструктура сети государственных медицинских организаций, приняты и реализуются перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения каждого региона до 2026 года, на системном уровне внедряются проекты ГЧП в здравоохранении;

• Реформировано и существенно расширено лекарственное обеспечение населения: впервые в список бесплатных лекарств, 100% оплаченных государством для пациентов вошел ряд современных дорогостоящих препаратов, таких как таргетные лекарства для онкологических пациентов и другие;

• Успешно завершена госпрограмма "Денсаулық" и принята новая государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 годы, которая четко определяет курс развития отрасли на ближайшие 6 лет;

• Полностью будет обновлен Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения – проект нового Кодекса разработан демократично с участием всех заинтересованных сторон и широким обсуждением и готовится к принятию.

Вышеперечисленное – лишь часть современных инициатив, проектов и достижений, которые системно внедрял Елжан Амантаевич, неустанно давая импульс развитию системы здравоохранения. Мы все желаем Елжану Амантаевичу выздоровления и удачи в дальнейшей карьере. В это непростое время для страны и для всего мира желаем нашему новому руководителю – Алексею Владимировичу плодотворной и эффективной совместной работы во благо здоровья казахстанцев! – отмечено в обращении медработников.

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