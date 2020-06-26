На выходных в Нур-Султане не будет работать общественный транспорт
Также закроют парки и набережные.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz26 июня 2020, 12:58
Общественный транспорт в выходные в Нур-Султане ходить не будет, сообщает zakon.kz.
В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня)ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня (понедельник), - отметили в пресс-службе столицы.
Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.
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