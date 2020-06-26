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Всех умерших не будут тестировать на COVID-19 в Алматы

Если человек скончался вне больницы, его можно будет хоронить сразу, а не дожидаться анализов тестирования на коронавирус.

Фото : pixabay.com26 июня 2020, 13:14

Скончавшихся вне больниц алматинцев не будут тестировать на коронавирус перед захоронением, передает zakon.kz.

Согласно новому Постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, отменено действие протокола заседания оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате от 9.04.2020 № 11 "Об утверждении действий при выезде на место по фактам смерти граждан и отбору образцов по подозрению на COVID-19".

Таким образом, теперь, если человек скончался вне больницы, его можно будет хоронить сразу, а не дожидаться анализов тестирования на коронавирус.

По новым правилам, теперь посетить место обнаружения тела обязаны лишь сотрудники полиции для того, чтобы установить наличие или отсутствие признаков насильственной смерти.

Кроме того, при обнаружении тел вне стационарных медорганизаций Управлению общественного здоровья Алматы нужно следить за тем, чтобы выдавались справки о смерти, которые ранее были на учете в поликлиниках.

Ранее алматинцы массово жаловались на то, что не могут похоронить умерших естественной смертью родных из-за того, что нужно было по несколько дней ждать результатов теста на коронавирус - ритуальные агентства и морги не имели права принимать тела без отрицательного теста на коронавирус, скончавшиеся находились в квартирах, возникал риск разложения.

Альберт Ахметов


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