В Усть-Каменогорске продлен и ужесточен карантин

До 11 июля.

Главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорск М. Дерябин подписал постановление о продлении карантина в городе до 11 июля и введении ограничений, передает zakon.kz.

В постановлении сказано, что в Усть-Каменогорске уровень прироста заболеваемости за сутки составил 25,4%, в течение последних 7 дней - 16,6%. За текущую неделю, по сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости в 2,7 раза (с 26 до 70 случаев).

Таким образом, в городе будут сохранены ограничительные, в том числе карантинные мероприятия, с 00.00 часов 27 июня до 00.00 часов 11 июля. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции и уровня прироста заболеваемости COVID-19.

Постановление предусматривает:

1) ограничение использования личных авто. Разрешается передвижение с привязкой к госномеру по принципу "четного", "нечетного" числа последней цифры в будние дни. По четным числам месяца можно ездить на авто с номерами, оканчивающимися на четную цифру или ноль, по нечетным числам месяца - с нечетной цифрой в конце номера;

2) в выходные и праздники по городу на личном транспорте ездить запрещено. А также ночью, с 22.00 до 05.00 часов в будние дни, за исключением спецтранспорта и автомобилей со специальными пропусками "красного" и "синего" цвета;

Пропуск красного цвета выдается лицам, выполняющим служебные обязанности по обеспечению жизнеобеспечения города.

Пропуск синего цвета предназначен для предприятий и юридических лиц, оказывающих услуги основным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города.

В такси можно ездить не более двум пассажирам, за исключением членов одной семьи при наличии масок.

Пешком по городу также можно будет передвигаться только по четным-нечетным дням недели.

Пропуска зеленого цвета для движения по четным дням и белого цвета для движения по нечетным дням. На одну квартиру/дом выдается 1 пропуск. Держатель пропуска имеет возможность посещать объекты торговли, аптеки и совершать покупки, пользоваться услугами банков.

Будет усилен режим карантина с соблюдением масочного режима как внутри, так и снаружи зданий, плюс социальное дистанцирование.

Запрещено посещение и прогулки в парках, скверах, набережных, с запрещением оказания развлекательных услуг для детей, группами более трех человек, за исключением членов одной семьи.

Время работы объектов торговли ограничивается:

- продовольственными товарами - с 08.00 до 20.00 часов,

- непродовольственными товарами - с 10.00 до 19.00 часов;

В выходные и праздничные дни запрещена работа:

- торговли непродовольственными товарами, включая рынки,

- оказывающих услуги населению (кинотеатры, театры, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, СТО, автомойки, общественные бани, сауны, бильярдные и другие);

Общепиту работать можно, но с заполняемостью и одновременным пребыванием посетителей не более 50% от общей вместимости, при соблюдении социальной дистанций не менее 2-х метров между столами. Причем внутри можно посидеть только в будние дни (с понедельника по пятницу), а на летниках - с понедельника по воскресенье.

В городе не будут работать детские оздоровительные лагеря. Сокращается время работы ЦОНов с 9.00 до 17.00 часов при условии предварительного бронирования очереди с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования.

Сокращается время работы спортивных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00 часов, общественных бань и саун - с 15.00 до 20.00 часов.

В будние дни общественный транспорт сократят на 50%. В выходные дни его работа запрещена.

На дачи усть-каменогорцам можно будет выезжать в выходные, без привязки к госномерам.

Также главный санврач города рекомендует перевести не менее 70% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы.

Детально о новых ограничениях в Усть-Каменогорске можно ознакомиться здесь.

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