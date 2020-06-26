Казахстанец пострадал в драке в Южной Корее

Он находится в стране легально.

Видео массовой драки в Кимхэ, Южная Корея, распространили в Сети, передает zakon.kz.

Драка "стенка на стенку" произошла накануне, в ней участвовали этнические корейцы, являющиеся гражданами России, Казахстана и других стран СНГ.

По информации Telegram-канала "Плохие Новости 18+", в ход шли бейсбольные биты и клюшки для гольфа.

Серьезные травмы получили 29-летний казахстанец и 32-летний кыргызстанец. 18 человек задержаны полицией, остальных разыскивают.

Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

По информации корейской стороны, была потасовка, в ходе которой пострадал один наш гражданин. Наши дипломаты находятся в тесном контакте с полицией. Все делали выясняются, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Казахстанец в Южной Корее находится легально.

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