Казахстанец пострадал в драке в Южной Корее
Он находится в стране легально.
Фото : Pixabay26 июня 2020, 13:15
Видео массовой драки в Кимхэ, Южная Корея, распространили в Сети, передает zakon.kz.
Драка "стенка на стенку" произошла накануне, в ней участвовали этнические корейцы, являющиеся гражданами России, Казахстана и других стран СНГ.
По информации Telegram-канала "Плохие Новости 18+", в ход шли бейсбольные биты и клюшки для гольфа.
Серьезные травмы получили 29-летний казахстанец и 32-летний кыргызстанец. 18 человек задержаны полицией, остальных разыскивают.
Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
По информации корейской стороны, была потасовка, в ходе которой пострадал один наш гражданин. Наши дипломаты находятся в тесном контакте с полицией. Все делали выясняются, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Казахстанец в Южной Корее находится легально.
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